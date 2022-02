Per l’Inter il pericolo nella prossima sessione di calciomercato potrebbe arrivare da Mourinho: chiesti 20 milioni per il terzino

Due partite da ex contro l’Inter sulla panchina della Roma per Josè Mourinho, dalle quali sono arrivate due sconfitte pesanti. In campionato un netto 0-3 senza storia, mentre ai quarti di finale di Coppa Italia un 2-0 che ha eliminato i giallorossi.

Questa volta però a spaventare i nerazzurri potrebbe essere proprio il tecnico portoghese. Infatti la Roma sembrerebbe osservare con interesse un terzino dell’Inter che continua a fare bene, pur essendo una seconda scelta per Inzaghi. L’Inter sembrerebbe avere già le idee chiare sul valore del calciatore. Alla Roma serviranno 20 milioni per il colpo dall’Inter.

Inter, Mourinho mette nel mirino Dimarco: servono 20 milioni

Ritagliarsi spazio in questa Inter non è ovviamente facile per nessuno. I giocatori all’interno della rosa di Simone Inzaghi sono tutti di qualità importante, così diventa difficile strappare una maglia da titolare. Questo ragionamento vale ovviamente per Federico Dimarco, esterno sinistro dell’Inter, che nella sua posizione ha giocatori del calibro di Perisic e il nuovo arrivato Gosens. Nonostante ciò, ogni volta che viene chiamato in causa l’ex Verona disputa ottime partite, come fatto ieri contro il Napoli.

Fino ad oggi ha collezionato 30 presenze in nerazzurro, di cui solo 11 da titolare tra le tre competizioni in cui è impegnata l’Inter. A mettere gli occhi su di lui sembrerebbe essere il grande ex Josè Mourinho, che sulla fascia sinistra vista l’incognita Spinazzola quando rientrerà, avrebbe bisogno di rinforzi per la sua Roma. Per Dimarco l’Inter avrebbe già chiare le idee, chiedendo circa 20 milioni per il suo trasferimento. La Roma dunque ragiona sul possibile colpo in estate dall’Inter.