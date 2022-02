Napoli-Inter, finisce 1-1 al Maradona | A segno Insigne e Dzeko

Termina in parità il match del Maradona: 1-1 decidono Dzeko e Insigne

Grande spettacolo al Maradona per il big match scudetto tra Napoli e Inter. Gli azzurri non sfruttano la chance di superare momentaneamente l’undici di Simone Inzaghi, restando così indietro di una lunghezza e con una partita in più.

Pronti via e il Var concede al Napoli di passare la possibilità di andare in vantaggio: un penalty che Lorenzo Insigne insacca sotto l’incrocio. La partita è vibrante ma la prima frazione termina con gli uomini di Spalletti avanti di una rete. Dzeko ristabilisce la parità nella ripresa, rendendo il match ancor più equilibrato e ricco di emozioni. Il pari fa meglio all’Inter e soprattutto al Milan, pronto a volare da solo in testa alla classifica.

Serie A, tabellino Napoli-Inter e classifica aggiornata

Napoli-Inter 1-1

Insigne 7′(R), Dzeko 47′

CLASSIFICA SERIE A: Inter*54, Napoli 53**, Milan 52, Juventus 45, Atalanta* 43, Lazio 42 **, Roma 39, Fiorentina* 36, Verona 33, Torino* 32, Empoli 29, Sassuolo 29, Bologna 28, Udinese* 27, Spezia 26, Sampdoria 23, Cagliari 20, Venezia* 18, Genoa 14, Salernitana* 11.

* una partita in meno

**una partita in più