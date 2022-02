Roma, addio a centrocampo: doppia proposta dalla Serie A

La Roma lavora per rinforzarsi e potrebbe esserci l’uscita del centrocampista: doppia proposta dai club di Serie A

È una stagione difficile quella che sta vivendo la Roma, che sperava di ritrovarsi nelle zone alte della classifica ma in realtà si ritrova a inseguire in questi ultimi mesi. I giallorossi occupano la settima posizione in classifica e hanno un distacco di sei punti dal quarto posto che rappresentava l’obiettivo a inizio annata.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, colpo dalla Serie A: Kaio Jorge blocca tutto

Calciomercato Roma, Cristante può partire: doppia proposta

La Roma non è soddisfatta del percorso avuto fin qui e per questo pensa già alle prossime sessioni di calciomercato. Si lavora per i colpi sia in entrata che in uscita e bisogna monitorare la situazione di Bryan Cristante. Per lui infatti non è ancora arrivato il rinnovo del contratto e non è escluso un addio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il rinnovo del big non arriva: Milan e Inter in agguato

Il centrocampista giallorosso potrebbe partire in caso di offerte e la Roma potrebbe anche tentare di effettuare delle proposte in Serie A. L’Atalanta potrebbe pensarci e la Roma sarebbe intenzionata a chiedere Malinovskyi, un affare comunque difficile da portare a termine. La Fiorentina invece potrebbe fare un tentativo e vorrebbe inserire nella trattativa Biraghi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il gioiello si ispira a Barella: “Per ora sto bene qui”

Tutto ancora da decidere dunque per quanto riguarda il futuro di Cristante che potrebbe anche lasciare la Roma per approdare in un nuovo club di Serie A.