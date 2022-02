Calciomercato Inter, tripla firma: il piano di Marotta

Marotta e Ausilio hanno ben chiari i piani per il calciomercato estivo dell’Inter: tripla firma per i nerazzurri

L’Inter di Simone Inzaghi, impegnata nel big match contro il Napoli decisivo per la corsa scudetto, guarda però con grande attenzione anche al futuro. Beppe Marotta e Piero Ausilio non si fermano e, dopo Caicedo e Gosens arrivati nel calciomercato invernale, puntano a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico piacentino. Per ripetersi in campionato e ben figurare anche in Champions League, la dirigenza dei campioni d’Italia ha in mente di blindare alcuni big, assolutamente fondamentali nello scacchiere tattico di Inzaghi.

A partire da Marcelo Brozovic, per il quale si sta trattando il rinnovo ben oltre l’attuale scadenza ferma al 30 giugno 2022. Il talento croato, in questa stagione, si è dimostrato essenziale per la mediana nerazzurra collezionando 31 presenze con 1 rete e 2 assist vincenti all’attivo. L’ex Dinamo Zagabria, corteggiato da diversi club, potrebbe però non essere l’unico a giurare amore alla ‘Beneamata’, anche in vista della prossima annata calcistica.

Inter, non solo Brozovic: triplo rinnovo in arrivo

Uno dei big in scadenza è Ivan Perisic per il quale, tuttavia, vi sarebbe ancora una certa distanza per rinnovare l’accordo in essere con la società di Steven Zhang. Discorso diverso, invece, per Samir Handanovic.

Nonostante il certo approdo di Onana in estate, il talento sloveno classe 1984 potrebbe ancora vestire i colori nerazzurri. Non è infatti da escludere che l’ex Udinese possa rinnovare per un’altra stagione con l’Inter.

Una tripla firma che Marotta, già nelle prossime settimane, spera di riuscire a mettere a segno: il futuro dell’Inter passa dai rinnovi dei big.