Calciomercato Inter, super scambio col Barcellona | Il punto

Il mercato estivo potrebbe accendersi per l’Inter: possibile scenario col Barcellona

L’Inter continua il suo percorso per vincere il ventesimo scudetto e inserire la seconda stella sul petto. Intanto la società continua a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione.

In attacco Beppe Marotta sta cercando di anticipare le concorrenti per Gianluca Scamacca, garantendosi un attaccante per il futuro ma anche per il presente. Il centravanti del Sassuolo sta dimostrando di poter essere già pronto per il salto di qualità in un grande club e i nerazzurri hanno già fatto enormi passi avanti nella trattativa.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, il rinnovo del big non arriva: Milan e Inter in agguato

La società guarda anche al pacchetto difensivo che continua a dare enormi garanzie ma allo stesso tempo si guarda intorno per trovare rinforzi all’altezza e tra questi c’è ovviamente Gleison Bremer del Torino, conteso con il Milan, ma all’orizzonte si intravede una possibilità di scambio col Barcellona che coinvolge due difensori.

Inter-Barcellona: scambio Dumfries-Araujo

In Spagna uno dei difensori più chiacchierati è Ronald Araujo, classe ’99 del Barcellona, diventato un punto fermo per Xavi. Il giovane difensore avrebbe rifiutato, però, momentaneamente, il rinnovo. Il suo contratto scade a giugno 2023 e l’Inter, come riportato da ‘interlive‘, ci sta pensando concretamente, qualora la situazione tra il giocatore e i blaugrana dovesse ulteriormente complicarsi.

Il difensore uruguaiano è seguito con attenzione anche dalla Juventus ma l’Inter potrebbe prendere vantaggio qualora imbastisse concretamente uno scambio. Il Barcellona infatti chiederebbe ai nerazzurri Denzel Dumfries che, però, è entrato nelle grazie di Simone Inzaghi e attualmente sta vivendo il miglior periodo della sua stagione. Uno scambio complesso ma che potrebbe diventare uno dei temi dell’estate.