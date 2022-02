Il Milan di Stefano Pioli mette nel mirino il nome di Fabiano Parisi, terzino sinistro dell’Empoli di Andreazzoli: le ultimissime notizie di calciomercato

Il Milan di Stefano Pioli è senza dubbio una delle squadre più in forma in questo momento, se non la squadra italiana più in forma.

Dopo aver vinto nel finale il derby di Milano contro l’Inter di Simone Inzaghi, i rossoneri hanno continuato a macinare in Coppa Italia con il trionfo, senza diritto di replica, ai danni della Lazio di Maurizio Sarri con un rotondo 4-0. Insomma, i rossoneri stianno viaggiando a velocità altissima dopo la pausa per le nazionali e sono pronti anche in sede di calciomercato. Negli ultimi minuti è infatti arrivato il rinnovo del contratto di Theo Hernandez, terzino sinistro e una delle stelle della squadra allenata da Stefano Pioli.

Il giocatore della nazionale francese è senza dubbio uno dei giocatori più importanti all’interno della rosa rossonera e, quando non c’è, la sua assenza si nota pesantemente. Nell’ultima estate è arrivato Fode Ballo-Toure che però, almeno finora, non è riuscito ad incidere particolarmente e, in quest’ottica, il Milan sta lavorando per trovare un rinforzo adeguato. Occhio al nome di Fabiano Parisi, laterale sinistro dell’Empoli nel mirino anche dell’Inter di Simone Inzaghi.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus spiazza tutti, rinnovo e scambio: addio Dybala

LEGGI ANCHE >>> Juventus, non solo Vlahovic: altro colpo in Serie A | Allegri esulta

Calciomercato Milan, occhi su Parisi: i dettagli

Fabiano Parisi, classe 2000 dell’Empoli, è uno dei prospetti più interessanti del campionato italiano di Serie A e sta trovando la giusta continuità con la maglia del club toscano. Il giocatore, da tempo nei radar anche dell’Inter, ha una valutazione che potrebbe arrivare intorno ai 10 milioni di euro, ma c’è una condizione che può abbassare sensibilmente il prezzo. Il contratto di Parisi è infatti in scadenza nel 2023 e l’Empoli, per evitare di perderlo a zero, potrebbe decidere di privarsi, magari anche con uno sconto, del terzino sinistro originario di Solofra.