Calciomercato Milan, assalto all’erede di Ibra: pista complicata

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic resta in bilico: l’attaccante svedese dovrà prendere una decisione, pista complicata per l’erede

Anno dopo anno Ibrahimovic ha dimostrato di essere sempre al pieno della forma: attualmente è ai box per un’infiammazione al tendine di Achille.

Come ha svelato anche Paolo Maldini negli ultimi giorni, la situazione contrattuale non è assolutamente un problema. Il suo futuro resta in bilico soltanto per capire le sue condizione fino al termine della stagione. Stefano Pioli ha trovato così l’alternativa giusta con Giroud, autore di due doppiette a distanza di pochi giorni. Nel frattempo la società rossonera è sempre al lavoro in caso di addio del campione svedese.

Calciomercato Milan, c’è anche il Barcellona su Isak

Il profilo davvero interessante per il futuro sarebbe quello dell’attaccante della Real Sociedad, Alexander Isak, che piace ai maggiori club europei. Come svelato dal quotidiano spagnolo “Sport.es” il Barcellona lo avrebbe scelto come alternativa in caso di mancato arrivo di Haaland in vista della prossima stagione. Ancora un cambiamento in estate per Xavi dopo il trio rivoluzionato a gennaio con Ferran Torres, Aubameyang e Adama Traore. La pista per il Milan sembra essere poco percorribile, ma tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi mesi. Il club blaugrana è tornato a farsi sentire anche sul fronte calciomercato dopo diversi anni di problemi anche a livello finanziario. All’interno dell’attaccante svedese c’è una clausola rescissoria pari a circa 80 milioni di euro dopo il rinnovo con la Real Sociedad: una cifra davvero importante.