Juventus, retroscena Vlahovic-Real Madrid: Barone svela la verità

Dopo l’approdo di Dusan Vlahovic alla Juventus spunta un retroscena legato anche al Real Madrid: Joe Barone svela la verità sull’accaduto

Il colpo più importante della sessione invernale di calciomercato l’ha messo sicuramente a segno la Juventus. I bianconeri hanno infatti acquistato Dusan Vlahovic dalla Fiorentina, che si è presentato alla squadra di Allegri con un gol all’esordio contro il Verona davanti ai tifosi juventini.

I bianconeri però, vista la caratura dell’attaccante, non sarebbero stati gli unici a mettere nel mirino il bomber serbo. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Cadenaser.com’, al Real Madrid sarebbe stato offerto Vlahovic a gennaio, ma i ‘Blancos’ avrebbero rifiutato il bomber serbo. A svelare la verità su questo retroscena è stato Joe Barone prima del match di Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina.

Juventus, Barone su Vlahovic-Real Madrid: “Tutto falso”

Dusan Vlahovic ha scelto la Juventus per il suo futuro, ma attorno a lui non smettono di circolare voci. In particolare spunta un retroscena sul Real Madrid che avrebbe rifiutato il bomber serbo per aspettare Kylian Mbappe a giugno.

Di questo retroscena ha parlato anche il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, prima della partita contro l’Atalanta di Coppa Italia. Ai microfoni di ‘Mediaset’ ha dichiarato: “È tutto falso, girano tante storie ma solo chi ha chiuso la trattativa sa la verità. Preferisco parlare della partita”. Dunque retroscena smentito da Joe Barone.