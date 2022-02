Occasione intrigante in Serie A per la Juventus, che monitora i malumori di un campione che gioca in Italia. In estate potrebbe cambiare aria

La Juventus ha dato una sterzata importante alla propria stagione con l’inizio del 2022, sia sul campo con i risultati che arrivano con buona frequenza, che in sede di calciomercato dove sono arrivati Zakaria e soprattutto Dusan Vlahovic. Il serbo cambia inevitabilmente gli equilibri interni della squadra di Allegri, ma anche quelli della corsa Champions che si fa sempre più avvincente e serrata.

Con colpi di questo tipo la Juventus è ‘obbligata’ a finire tra le prime quattro per accedere alla prossima Champions League. Un tassello fondamentale soprattutto dal punto di vista economico per poter poi lavorare con costrutto sulla squadra della prossima stagione. In estate arriveranno infatti ulteriori cambiamenti importanti in diversi reparti, e centrocampo e trequarti potrebbero riservare una sorpresa.

Calciomercato Juventus, ancora esclusioni per Luis Alberto: idea con i soldi di Arthur

In particolare la Juventus aguzza sempre gli occhi in giro per l’Italia e per l’Europa a caccia di eventuali occasioni. Una di queste potrebbe anche presentarsi in casa Lazio, dove il rapporto tra Sarri e Luis Alberto proprio non decolla. Il fantasista spagnolo non sta vivendo una stagione eccezionale e spesso è stato messo in discussione dalle stesse scelte del tecnico, che anche ieri in una gara da dentro o fuori come quella contro il Milan ha preferito farlo partire dalla panchina. Ennesimo segnale di una scintilla che proprio non scocca, e che con la permanenza di Sarri al timone potrebbe anche portare ad un eventuale divorzio a fine anno per il centrocampista.

A quasi 30 anni Luis Alberto potrebbe chiedere in estate di andare via a vivere un’altra grande avventura in carriera. Idea eventuale in questo senso per la Juve con Allegri che potrebbe impiegarlo come doppio jolly, a centrocampo per incrementare la qualità, ma anche e soprattutto sulla trequarti, in particolare se Dybala dovesse salutare. La valutazione dello spagnolo si aggira intorno ai 30 milioni di euro, cifra eventualmente racimolabile tranquillamente dal possibile addio di Arthur, centrocampista brasiliano rimasto a gennaio nonostante le avances dalla Premier League. In estate però le cose, senza conferme importanti del campo, potrebbero cambiare.