Juventus, in canna il super colpo a centrocampo | Pogba e non solo

La Juventus pensa ad un super colpo anche a centrocampo: non solo Pogba nel mirino ma anche due big della Serie A

La Juventus si gode il grande colpo del mercato di gennaio che potrebbe ribaltare gli scenari del campionato italiano. I bianconeri sembravano fuori dai giochi ma con l’arrivo di Dusan Vlahovic anche per lo scudetto si è riaperto un piccolo spiraglio.

La società, però, non si accontenta e tenta un colpo alla Vlahovic anche a centrocampo in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. I bianconeri hanno intenzione di rinforzarsi con una grande operazione e i candidati sono diversi. Ovviamente in cima alla lista non può mancare Paul Pogba, il sogno proibito della Juve che da quando lo ha ceduto al Manchester United ha sempre sperato di riportarlo un giorno a Torino. In estate, visto il contratto in scadenza a giugno del francese, la suggestione bianconera potrebbe concretizzarsi.

Anche se, qualora Pogba non dovesse rinnovare con i Red Devils, si aprirebbe una vera e propria asta di mercato. Oltre a Pogba sono diversi i nomi caldi nella lista della dirigenza bianconera e due di questi militano in Serie A.

Non solo Pogba, anche Zaniolo e Milinkovic nella lista

La Juventus osserva da vicino anche due big della Serie A. Tra i preferiti c’è Sergej Milinkovic-Savic, osservato speciale già da diversi anni. La Lazio ha sempre considerato il serbo un perno e forte del contratto che lo lega al club fino a giugno 2024, chiede almeno 70 milioni di euro per lasciarlo andare. Milinkovic sarebbe pronto per il grande salto della sua carriera ma Lotito non intende fare sconti.

Un altra pista che potrebbe diventare calda nei prossimi mesi è quella che porta a Nicolò Zaniolo. Il gioiello della Roma ha un contratto fino a giugno 2024 ma lo scenario della Juventus alletta il giocatore. I giallorossi lo considerano incedibile ma per la giusta offerta non è escluso un sacrificio che ovviamente porterebbe ad una grande plusvalenza. Sono diversi gli scenari possibili e percorribili dalla Juventus che nei prossimi mesi potrebbe indirizzarsi verso uno solo di questi obiettivi.