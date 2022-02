Rivoluzione Juve in attacco: Cherubini ‘chiama’ Simeone

La Juventus è a caccia della seconda punta da affiancare a Dusan Vlahovic. Spunta un nome in casa Atletico Madrid, in rotta con Simeone

La Juventus è al lavoro in vista del quarto di finale di Coppa Italia con il Sassuolo e soprattutto della sfida ‘Champions’ con l’Atalanta di Gasperini, in programma domenica 13 febbraio. Massimiliano Allegri potrà contare sul capocannoniere della Serie A, Dusan Vlahovic.

L’arrivo del centravanti serbo potrebbe essere accompagnato da altri colpi nella sessione estiva di calciomercato. Molto dipenderà dal futuro di Dybala e Morata, ancora in bilico: il numero 10 è in scadenza contrattuale ma non ha ancora trovato l’intesa decisiva; lo spagnolo è in prestito dall’Atletico Madrid e stando agli accordi tra le due società, a giugno è previsto il suo rientro a meno che la Juventus non sia disposta a ‘sborsare’ 35 milioni di euro per riscattarlo. Cherubini e Arrivabene potrebbero virare su un attaccante più giovane – Morata compirà 30 anni a ottobre -, sempre in casa Simeone.

Calciomercato, la Juventus pesca ancora in casa Atletico Madrid: ipotesi Angel Correa

Si tratta di Angel Correa, seconda punta classe 1996 in forza ai Colchoneros dal 2015. L’argentino ha appena prolungato il contratto fino al 2026 ma il suo rapporto con Diego Simeone non sembra idilliaco.

Angel Correa ha totalizzato 9 reti e 5 assist in questa stagione, dimostrando di essere un ottimo elemento di supporto nel reparto offensivo. L’uomo giusto da affiancare a Vlahovic in caso di addio di Dybala e Morata: il cartellino viene valutato circa 40 milioni, una cifra abbordabile qualora la società ‘risparmiasse’ sugli ingaggi della Joya e di Morata.