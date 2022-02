Milan-Lazio, Pioli alla vigilia: “Siamo in linea con le nostre ambizioni”

Le parole del tecnico rossonero Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Lazio, quarto di finale di Coppa Italia

Stefano Pioli è uno degli allenatori più ‘contenti’ della Serie A. Merito della prestazione dei suoi ragazzi, abili nel rimontare il derby scudetto dello scorso 5 febbraio. Il tecnico ha parlato alla vigilia dei quarti di finale di Coppa Italia, dove incontrerà la Lazio di Maurizio Sarri.

Il mister rossonero non si fida della Lazio: “Sta bene, ha vinto una grande partita a Firenze ed ha un reparto d’attacco formidabile, da Luis Alberto a Milinkovic Savic, Immobile, Zaccagni, Felipe Anderson, Pedro – prosegue ai microfoni di Sportmediaset -, un livello altissimo. Dovremo chiudere tutti gli spazi e cercare di essere compatti”.

Milan-Lazio, Pioli annuncia il forfaiti di Ibrahimovic. Tomori e Rebic in forse

In casa Milan tengono banco le condizioni di Rebic, Tomori e Ibrahimovic. Sull’attaccante svedese, Pioli rassicura che sta facendo di tutto per recuperare ma non sarà della partita: “Zlatan è un leone in gabbia, non sarà in campo domani, vedremo per le prossime gare.” Tomori potrebbe invece tornare a disposizione, almeno per uno scampolo di gara. La presenza del centrale difensivo e di Rebic resta comunque in bilico: “Tomori è a disposizione, valutiamo se dall’inizio o meno. Rebic si sta allenando, dobbiamo valutare.”

Stefano Pioli torna infine sul derby vinto con l’Inter: “Tre punti importantissimi, ci resta una grande soddisfazione e la consapevolezza che siamo in linea con le nostre ambizioni.”