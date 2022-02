Milan-Ibrahimovic, addio dietro l’angolo: ‘colpa’ di Giroud

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic può davvero essere lontano dai colori rossoneri: una delle ‘cause’ può essere il compagno di squadra

La sfida con la Lazio in Coppa Italia, domani sera, per dare continuità alla galvanizzante vittoria in rimonta nel Derby della Madonnina. Il Milan di Stefano Pioli non intende fermarsi e, dopo aver riaperto i discorsi legati alla corsa scudetto, guarda con ottimismo alla prossima sessione di calciomercato. L’estate 2022 potrebbe registrare diversi cambiamenti alla rosa a disposizione dell’allenatore emiliano: tra questi, non è da escludere l’addio di Zlatan Ibrahimovic.

Come si sa ormai da tempo, il contratto del gigante di Malmoe è in scadenza il prossimo 30 giugno. I discorsi per un possibile rinnovo vanno avanti ormai da tempo anche se, in questo momento, il Milan sta valutando quale sarà la prossima mossa da compiere in merito al destino del 40enne svedese. ‘Il Corriere dello Sport’ fa il punto sul futuro di Ibra, con una delle ‘cause’ della possibile partenza da Milanello legata ad un compagno in rossonero.

Milan, addio Ibra: tutta ‘colpa’ di Giroud

I tre punti con l’Inter hanno visto un solo, grandissimo protagonista. Giroud si è preso il Milan e forse, ha blindato il suo futuro in rossonero a discapito di Ibrahimovic. ‘Il Corriere dello Sport’ sottolinea come, con lo svedese in campo, il Milan abbia la media di una vittoria ogni tre gare.

Senza, invece, ha vinto 12 volte su 13. Numeri che fanno riflettere Maldini e Massara, che nel frattempo si godono Giroud anche in vista del prossimo anno. Per Ibrahimovic, dunque, potrebbero aprirsi le porte di Milanello.

Con il francese in grande spolvero, l’attaccante che a ottobre compirà 41 anni potrebbe cercare fortuna altrove.