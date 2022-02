Scaricato da Mourinho: super occasione anche per l’Inter

Scaricato da Mourinho alla Roma: occasione per l’Inter in vista del calciomercato estivo. Tutte le cifre e i dettagli

Archiviato il turno di Serie A con il posticipo tra Salernitana e Spezia, è già tempo di Coppa Italia per tutte le big ad eccezione del Napoli, che è stato eliminato dalla Fiorentina di Italiano. Ad aprire i quarti di finale, in gara secca, sono questa sera Inter e Roma.

Una sfida che assume ulteriore importanza per il ritorno a San Siro dell’eroe del Triplete Josè Mourinho. La squadra giallorossa è reduce dal cocente pareggio casalingo col Genoa e dall’infuocato post partita in seguito agli episodi che hanno visto protagonista Nicolò Zaniolo. La Roma cerca dunque il riscatto e a centrocampo ha ritrovato spazio Jordan Veretout: il francese ha di fatto perso il posto dopo l’arrivo di Sergio Oliveira e potrebbe tornare protagonista nel prossimo calciomercato estivo.

Calciomercato Inter, occasione Veretout: i dettagli

L’arrivo di Sergio Oliveira ha chiuso le porte al centrocampista francese: Mourinho sta infatti scegliendo Cristante al fianco del portoghese e per l’ex Fiorentina sono arrivate due panchine consecutive in Serie A. Per il giocatore si prospetta una seconda parte di stagione da comprimario e non più titolare indiscusso. Se la situazione non dovesse cambiare, non sono così da escludere nuovi assalti da parte delle big di Serie A nella prossima estate. Potrebbe approfittarne e fare un tentativo proprio l’Inter: Veretout è in scadenza di contratto nel 2024 e valutato circa 25 milioni di euro. Marotta è alla finestra.