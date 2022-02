La Juventus tenta lo ‘sgambetto’ all’Inter: controfferta al titolarissimo

La Juventus prova lo ‘sgambetto’ all’Inter. Pronto l’assalto all’esterno nerazzurro

L‘Inter è uscita sconfitta dal derby scudetto contro il Milan. Una partita dai due volti che ha premiato l’undici di Pioli, capace di rimontare il momentaneo vantaggio di Ivan Perisic. Il migliore in campo è stato Olivier Giroud, autore della doppietta decisiva, ma l’esterno croato non è stato da meno.

Ivan Perisic è infatti uno dei giocatori che si è adattato al meglio con il sistema di gioco di Simone Inzaghi. In questa stagione ha già totalizzato 29 presenze, riuscendo a realizzare 5 gol e 2 assist. L’ultima rete nel derby è stata vanificata da un super Giroud ma non cancella una prestazione ad altissimi livelli. Nonostante ciò, la società non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo. Il croato – classe 1989 – avrebbe richiesto un triennale da circa 5 milioni netti a stagione. Mentre l’Inter vacilla, la Juventus potrebbe approfittare della situazione e sferrare l’assalto decisivo.

Juventus, tentazione Perisic: assalto al croato in scadenza contrattuale con l’Inter

Ivan Perisic è uno dei giocatori più duttili dell’Inter. Può spaziare tra centrocampo e attacco e predilige la fascia sinistra. Una pedina ‘perfetta’ per il 4-2-3-1 di Massimiliano Allegri, pronto ad accoglierlo alla Juventus.

I bianconeri potrebbero accontentare le pretese del croato approfittando dell’eventuale abbassamento del monte ingaggi in caso di addio da parte di Dybala e Bernardeschi.