Juventus, super Vlahovic e Zakaria ma arriva la bocciatura

I due nuovi acquisti, Vlahovic e Zakaria, fanno volare la Juventus: una vittoria che dà entusiasmo alla compagine bianconera

Una prova brillante per la Juventus che è tornata al momento in zona Champions League dopo un inizio di stagione da dimenticare.

La Juventus continua ad essere protagonista in campionato dopo un’ottima campagna acquisti a gennaio tra acquisti e cessioni. La voglia di riscatto in casa bianconera è davvero tanta per prepararsi al meglio anche al doppio confronto in Champions League contro il Villarreal.

Saranno mesi importanti per costruire la Juve che verrà: i progetti bianconeri sono sempre all’avanguardia per cercare di tornare il prima possibile ad una tappa vincente.

Juventus, la critica di Sconcerti

L’editorialista de “Il Corriere della Sera”, Mario Sconcerti, ha commentato la vittoria della Juventus durante Pressing: “Mi ha sorpreso l’intensità della Juventus. Vlahovic è un fuoriclasse, su Zakaria non mi sento di sbilanciarmi: non credo sia un grande passo avanti rispetto a un Bentancur“.

Un gol a sorpresa per il centrocampista svizzero, che si occupa di compiti più difensivi nella zona centrale del campo. La Juventus è tornata a volare superando in classifica momentaneamente l’Atalanta, che ha una partita in meno da recuperare. Un processo che si sta avviando a numerosi trionfi, ma i prossimi mesi saranno importanti in ottica futura per capire dove arriverà la compagine bianconera.