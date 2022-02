Juventus, pessimismo Chiellini: cosa filtra dopo l’infortunio

Sensazioni negative in casa Juventus sull’infortunio accusato ieri da Giorgio Chiellini durante la gara col Verona: ecco cosa filtra

Non poteva andare meglio la giornata di ieri per la Juventus. Innanzitutto, la ‘Vecchia Signora’ ha conquistato momentaneamente il quarto posto scavalcando in classifica l’Atalanta crollata contro il Cagliari in casa. Questo grazie alla vittoria contro l’insidioso Verona dell’ex Tudor all’Allianz Stadium, avvenuta col risultato di 2-0.

L’altro dettaglio assolutamente significativo è che a decidere la sfida con i gialloblù sono stati i nuovi arrivati Vlahovic e Zakaria, entrambi in gol già al debutto. Allegri non ha esitato a buttarli subito nella mischia, al contrario di quanto fatto in passato con altri calciatori. Segno di come l’allenatore punti tantissimo su di loro e abbia la necessità di integrarli il più in fretta possibile nel progetto tecnico. La prima parte di stagione dei bianconeri si è rivelata tutt’altro che esaltante, soprattutto in campionato. Il gruppo ha raccolto diversi scivoloni per mano di compagini sicuramente inferiori sulla carta, ma l’aiuto giunto dal calciomercato di gennaio può dare una vera e propria svolta all’annata dei piemontesi anche in Europa. Bisogna fare i conti, però, pure con notizie negative, riguardanti stavolta le condizioni di Giorgio Chiellini.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juve, UFFICIALE il colpo a zero: l’annuncio del club

Juventus, sensazioni negative su Chiellini dopo l’infortunio: le ultime

Il centrale classe ’84 è uscito ieri – sostituito da Rugani – a un quarto d’ora dal termine della partita a causa di un problema al polpaccio. Stando a quanto riferisce ‘Sky Sport’, più passano le ore e più aumentano le sensazioni negative sull’infortunio. L’entità del guaio muscolare sembra essere più seria: Chiellini salterà sicuramente i quarti di Coppa Italia contro il Sassuolo e lo scontro diretto con l’Atalanta in Serie A.

LEGGI ANCHE>>> Caso Zaniolo, esplode la rabbia social dei tifosi: tutti contro Bertolini

Sarebbe, però, molto a rischio anche la presenza della colonna bianconera nel derby col Torino (in programma il 18 febbraio) e nell’andata degli ottavi di Champions League contro il Villarreal. Ovviamente ne sapremo di più dopo l’esito degli esami strumantali, che verranno svolti nella mattinata di domani. Ma, intanto, c’è da registrare un concreto pessimismo.