Calciomercato, Juve e Milan sul big | Spunta il Barcellona

Juventus e Milan provano il colpo in difesa dalla Premier League ma si inserisce il Barcellona

Juventus e Milan sono entrambe a caccia di un rinforzo in difesa per la prossima stagione. I bianconeri devono fare i conti con le carte d’identità di Bonucci e Chiellini che, inevitabilmente, non danno più le garanzie di prima. Inoltre è probabile l’addio di Matthijs De Ligt a fine stagione.

Con i soldi dell’ipotetica cessione del difensore olandese, la Juventus potrebbe piazzare un colpo di mercato importante e oltre a Rudiger, già da tempo nel mirino di Paolo Maldini, c’è anche un altro difensore del Chelsea, Andreas Christensen. Il danese classe ’96 è in scadenza con i Blues a giugno 2022 e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Secondo quando riportato dal ‘Barça Universal’, però, il difensore sarebbe in trattativa avanzata col Barcellona, non avendo ricevuto alcuna nuova offerta dal Chelsea.

Milan e Juve su Christensen: il Barcellona in vantaggio

Anche il Milan deve rinforzare il reparto difensivo visto l’infortunio di Kjaer sul quale ci sono parecchi dubbi in merito ai tempi e alla condizione che avrà al suo rientro. Inoltre anche Alessio Romagnoli è un caso che tiene in apprensione i rossoneri, in quanto il difensore non ha ancora rinnovato e Mino Raiola fa muro. Il Milan oltre a Kessie, rischia un’altra, l’ennesima, perdita a costo zero in estate ed è, di conseguenza, obbligato a intervenire sul reparto difensivo.

Proprio Christensen è un profilo che piace alla società ma la probabile trattativa avanzata del danese col Barcellona taglierebbe fuori il Milan, così come la Juventus in vista del prossimo mercato estivo.