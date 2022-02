L’Inter di Simone Inzaghi sta lavorando anche per il futuro: le ultime sul destino di Stefan de Vrij, difensore centrale nerazzurro e possibile partente in sede di calciomercato

Brutta batosta per l’Inter di Simone Inzaghi che, dopo un ruolino di marcia quasi inarrestabile, si è fermata nello scontro diretto, il derby di Milano contro i cugini del Milan di Stefano Pioli.

Nonostante un primo tempo da urlo da parte della Beneamata, culminato con la rete del vantaggio di Ivan Perisic, in tre minuti Olivier Giroud, centravanti francese dei rossoneri, ha sparigliato le carte in tavola regalando i tre punti al Diavolo e riaprendo la corsa scudetto anche per il Napoli di Luciano Spalletti, prossimo avversario proprio dell’Inter di Inzaghi sempre sabato e sempre alle ore 18. Per i nerazzurri, nel mezzo, ci sarà il big match di Coppa Italia contro la Roma del grande ex Josè Mourinho e, per completare il tour de force di febbraio, a seguito della trasferta di Napoli ecco il Liverpool in occasione degli ottavi di finale di Champions League.

Gare assolutamente decisive per l’Inter di Inzaghi nella quale, sabato, non ha fatto assolutamente bene Stefan de Vrij. Il difensore centrale olandese in questa stagione non è mai riuscito davvero ad incidere e si inizia anche a parlare di una cessione in vista della prossima estate di calciomercato con il contratto dell’ex Lazio in scadenza nel 2023.

LEGGI ANCHE >> Sconto per il big del Bayern Monaco: lotta Milan-Juventus

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Verona, Vlahovic esulta con la ‘Dybala mask’ assieme all’argentino

Calciomercato Inter, scelto il sostituto di de Vrij

In caso di partenza proprio del giocatore olandese, l’Inter avrebbe scelto il suo sogno per la prossima estate: stiamo parlando di Diego Carlos, difensore centrale del Siviglia e autore della rovesciata che portò poi all’autogol di Lukaku nella finale di Europa League del 2020. Il brasiliano, cercato da diversi club, ha una valutazione di circa 40 milioni di euro ed un contratto in scadenza nel 2024 con gli andalusi. Tutte questioni che rendono il trasferimento abbastanza complicato, ma molto dipenderà anche dall’entità delle uscite nella rosa nerazzurra, non solo de Vrij, e dal tesoretto che Marotta e Ausilio riusciranno a ricavare per operare in entrata.