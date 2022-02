Calciomercato Inter, salta il rinnovo: altro derby col Milan

Occhi proiettati al futuro per l’Inter che in campo è impegnata sul fronte scudetto, mentre al di fuori del terreno di gioco Marotta e soci pensano ai colpi del domani

Operazione ripartenza per l’Inter che dopo il derby perso in rimonta contro il Milan ha tutte le intenzioni di riprendere il discorso scudetto con la sfida di sabato contro il Napoli, senza però prima dimenticare il quarto di finale di Coppa Italia contro la Roma dell’ex Mourinho. Calendario di fuoco per i nerazzurri che arrivano ad uno spartiacque decisivo della stagione, mentre al di fuori del terreno di gioco Marotta e soci sono sempre al lavoro per il futuro della rosa di Inzaghi.

Tra rinnovi, possibili partenze ed eventuali arrivi, la dirigenza dell’Inter lavora senza sosta. Per la prossima estate è aperta la questione difesa, reparto sempre molto solido col trio composto da Skriniar, de Vrij e Bastoni, ma che soprattutto tra le alternative potrebbe subire un restyling. Non va inoltre accantonato il discorso relativo al perno olandese della retroguardia.

Calciomercato, non solo Juventus e Milan: Araujo non rinnova | Idea per la difesa

Le prestazioni di de Vrij di quest’anno, pur essendo di alto livello, sono in leggero calo rispetto allo scorso anno, e alla luce dell’età e del contratto in scadenza 2023 potrebbe essere proprio lui il grande sacrificato della difesa per il mercato estivo. A tal proposito l’Inter sta provando già a tutelarsi da tempo tenendo gli occhi saldamente puntati su alcuni difensori di spicco, con Bremer, fresco di rinnovo col Torino, su tutti.

In caso dunque di addio di de Vrij, e qualora si dovesse complicare il brasiliano del Toro, non è da escludere che l’Inter possa virare su altri papabili obiettivi approfittando di qualche dinamica particolare. In questo senso altra grande prova (con gol) di Ronald Araujo ieri contro l’Atletico Madrid, ma il centrale classe 1999 del Barcellona ha il contratto in scadenza 2023 e al momento ha rifiutato il rinnovo. Dalla Spagna segnalano piccole complicazioni per il prolungamento, fermo restando la volontà di allungargli il contratto, e ciò potrebbe anche portare ad una cessione. Viste le incertezze, l’uruguaiano più giovane di de Vrij e in grande crescita, potrebbe essere l’idea giusta per rimpiazzare l’olandese qualora non arrivasse Bremer. Araujo era inoltre stato accostato anche ai rivali di Milan e Juventus, e soprattutto con i rossoneri sarebbe derby. Non vanno dimenticate piste estere come Bayern e Manchester United.