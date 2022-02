Cristiano Ronaldo fa ‘tremare’ lo United: sarà decisivo Rangnick

Manchester United, il futuro di Rangnick e quello di Cristiano Ronaldo restano in bilico. Il portoghese potrebbe riabbracciare l’ex tecnico

Dopo la sosta per le nazionali, riprendono i campionati europei. La sessione di calciomercato ha regalato il colpo Vlahovic alla Juve di Massimiliano Allegri, che così potrà colmare il vuoto lasciato da Cristiano Ronaldo. Il portoghese – autore di 14 gol nella prima metà di stagione – potrebbe lasciare il Manchester United.

In seguito all’esonero di Ole Gunnar Solskjaer, la guida tecnica dello United è stata affidata a Ralf Rangnick, promettente allenatore in passato vicino alla panchina del Milan. La sua esperienza all’Old Trafford è, almeno per il momento, a breve termine: il contratto terminerà a fine stagione, a meno che la dirigenza non decida di rinnovarlo. Attualmente Rangnick ha raccolto 17 punti su 24 a disposizione in Premier League, dimostrando di essere all’altezza dell’incarico.

Il suo futuro interessa molto a Cristiano Ronaldo: secondo le indiscrezioni di ’90min.com’, l’ex Juventus non ha un grande rapporto con Rangnick e preferirebbe cambiare casacca in caso di rinnovo, aprendo un clamoroso scenario per la prossima stagione.

Cristiano Ronaldo, futuro in bilico: può tornare da Zidane

Il futuro di Rangnick e Cristiano Ronaldo è in bilico. Il primo ha un incarico ad interim con il Manchester United e preme per rimanere alla guida dei Red Devils. Il fuoriclasse portoghese invece, potrebbe non gradire il rinnovo del mister tedesco.

L’eventuale arrivo di Zinedine Zidane sulla panchina del Psg, potrebbe così convincere Cristiano Ronaldo a ritornare alla corte del tecnico francese, con il quale ha superato ogni record: 112 gol in 114 partite ufficiali al Real Madrid tra il 2015 e il 2018. Senza dimenticare che a Parigi lo attenderebbe anche Lionel Messi, per una coppia d’attacco da sogno.