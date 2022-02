Juventus, scambio più soldi per Tielemans: tutti i dettagli

La Juventus non molla il colpo Tielemans. Nuovo tentativo con la possibile offerta di scambio col Leicester

Le grandi prestazioni fornite in Premier League, quanto nelle coppe disputate dal Leicester, hanno attirato su Youri Tielemans gli occhi delle big europee. Tra queste, dall’Italia, anche la Juventus di Max Allegri, che mira a una rivoluzione del centrocampo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, due stelle ‘gratis’: Allegri è avvisato

I primi passi verso il ricambio totale, o quasi, del reparto sono stati già mossi nel mercato invernale che si è da poco concluso. Via Ramsey e Bentancour dalla zona mediana, dentro Zakaria. Ma per la dirigenza i discorsi si sono solo interrotti con la chiusura della finestra invernale di acquisti e cessioni. Il discorso si riaprirà a giugno, al termine della stagione, quando ci sarà tempo e modo di valutare con calma ogni opzione. Ci sono ancora elementi che non sono centrali nel progetto del tecnico toscano e che sono da liberare, come Rabiot e Arthur. Uno degli obiettivi in entrata resta comunque il belga che strega i tifosi del King Power, Tielemans.

LEGGI ANCHE >>> Vigilia da incubo per Inter e Milan: doppio assalto bianconero

Juventus, Rabiot più soldi per Tielemans: i dettagli

La Juventus potrebbe formulare un’offerta convincente per accaparrarsi il classe 1997 del Leicester. La richiesta degli inglesi si aggira sui 30-35 milioni, cifra che al momento non è accessibile per nessun club in Italia. Ecco allora che il ds Federico Cherubini potrebbe proporre uno scambio per abbassare le pretese economiche delle ‘foxes’.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI

Sul piatto Adrien Rabiot – valutato circa 20 milioni – più una parte cash, la differenza che si aggira sui 10-15 milioni. Starebbe poi al club di Brendan Rodgers valutare se accettare o meno la proposta.