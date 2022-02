La Juve bussa alla rivale, Cherubini offre lo scambio: 40 milioni

La Juventus ha puntato il mirino su un calciatore di una rivale in Serie A: Cherubini propone lo scambio, affare da 40 milioni di euro

La Juventus è senza dubbio la squadra che si è rinforzata di più a gennaio. Il calciomercato invernale ha fruttato parecchio dalle parti della Continassa. Mister Allegri, da qui in avanti, potrà contare sul grande apporto offensivo di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, tra i migliori giovani in Europa nel suo ruolo, sarà un elemento imprescindibile nello scacchiere del tecnico e i numeri raccolti con la Fiorentina dimostrano come possa dare una svolta importante da subito alle ambizioni bianconere.

L’acquisto citato, però, non è bastato a saziare i torinesi. C’era la volontà di realizzare un colpo di spessore a centrocampo, reparto alquanto zoppicante. Ed ecco Denis Zakaria, arrivato dal Borussia Moenchengladbach. Lo svizzero rappresentava una ghiotta opportunità, vista la scadenza di contratto coi tedeschi a giugno 2022. Non a caso, le cifre dell’affare a titolo definitivo sono esigue: 3,5 milioni di euro di parte fissa più 3,5 di bonus. Ma il classe ’96 non può ovviamente bastare a risollevare le sorti della zona centrale del campo. La Juventus è consapevole che servirà ben altro, infatti si guarda attorno alla ricerca di nuove occasioni in vista della prossima estate.

Calciomercato Juventus, Cherubini ci prova: scambio per Fabian Ruiz

A tal proposito, avrebbe puntato il mirino su un giocatore in forza ad una delle rivali italiane. Stiamo parlando di Fabian Ruiz, il cui contratto col Napoli è in scadenza giugno 2023 e il rinnovo è tutt’altro che scontato. La ‘Vecchia Signora’ vorrebbe dunque approfittare della situazione in bilico per cercare di strappare lo spagnolo ai partenopei, magari anche a un prezzo conveniente. Cherubini, dal canto suo, avrebbe offerto agli azzurri il cartellino di McKennie, valutato sui 25-30 milioni di euro.

Dal patron De Laurentiis, però, sarebbe arrivato un secco no come risposta. Non prende in considerazione scambi, solo cash intorno ai 40 milioni di euro. A queste condizioni diventa molto complicato l’approdo di Fabian Ruiz alla corte di Massimiliano Allegri. La concorrenza, poi, è spaventosa: il miliardario Newcastle ha già messo sul piatto nelle scorse settimane 40 milioni di sterline e probabilmente tornerà alla carica. Più defilate nella corsa ci sarebbero Arsenal, Manchester United e Liverpool, ma attenzione anche ad un possibile inserimento di Barcellona e Real Madrid. Starà a Fabian prendere una decisione.