Calciomercato Juventus, quattro colpi in Serie A: assalto bianconero

La Juventus è già proiettata alla prossima stagione per arrivare a nuovi colpi suggestivi da regalare ad Allegri: super innesti

Un gennaio di vera e propria rivoluzione, ma non è finita qui. Il club bianconero intende regalare altri colpi in estate a Massimiliano Allegri per trionfare nel 2023, un anno davvero speciale con il centenario della presidenza Agnelli.

Dopo gli arrivi di Vlahovic e Zakaria con il colpo in prospettiva Gatti, la dirigenza vorrebbe pensare ai nuovi colpi bianconeri. Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, in cima alla lista ci sarebbe il talentuoso giocatore della Roma, Nicolò Zaniolo, che potrebbe dire addio al club giallorosso per un’altra tappa importante della sua carriera. Già in passato è stato accostato ai colori bianconeri con il suo contratto che è in scadenza nel giugno 2024. Il classe 1999 è pronto a riprendersi tutto dopo i due gravi infortuni al ginocchio: il nuovo progetto Juve vorrebbe ripartire proprio dall’ex Inter.

Calciomercato Juventus, non solo Zaniolo: anche Bremer nel mirino

Nel mirino della Juventus ci sarebbe anche il centrale brasiliano del Torino, Bremer, che ha firmato il rinnovo contrattuale con il club granata fino al 2024. In estate, però, dovrebbe arrivare la sua cessione con l’Inter sempre forte sul difensore di Juric, cresciuto tantissimo proprio sotto la gestione dell’allenatore croato. Il Torino lo valuta intorno ai 30 milioni e non ha intenzione di scendere sotto queste cifre. Andrea Cambiaso e David Ospina, infine, sono gli altri profili monitorati dalla dirigenza bianconera per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, che ora intende risalire velocemente in classifica per centrare un posto in Champions League.