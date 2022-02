Rinnovo in stand by, Guardiola incontra l’agente: ‘scippo’ alla Juventus

Il rinnovo di contratto di un calciatore è in stand by: Guardiola accelera le pratiche e incontra il suo agente, pericolo per la Juventus

Finalmente sta per ripartire la Serie A. In questo weekend andrà in scena la 24esima giornata di campionato e c’è tanta attesa per il derby scudetto tra Inter e Milan a San Siro. Gara tosta, seppur più semplice sulla carta, anche per la Juventus, che se la vedrà faccia a faccia con l’insidioso Verona dell’ex Tudor tra le mura dell’Allianz Stadium. C’è pressione nell’ambiente torinese, poiché da qui in avanti ogni sbaglio potrebbe rivelarsi fatale.

Gli uomini di Allegri hanno commesso troppi errori nella prima parte di annata e la qualificazione alla prossima Champions League resta a rischio. La fiducia, però, è aumentata sensibilmente dopo il calciomercato di gennaio. La società ha sorpreso tutti piazzando due colpi di assoluto spessore, che permettono da subito di rialzare concretamente le aspettative. Nomi come Vlahovic e Zakaria, il serbo in particolare, inevitabilmente d’altronde entusiasmano i tifosi. Ora starà al tecnico livornese sfruttare le due pedine in questione nel miglior modo possibile, inserendole immediatamente nei propri schemi. Il club di Agnelli, dal canto suo, ha in mente altre manovre per potenziare la rosa e la dirigenza continua a lavora in vista della finestra estiva.

LEGGI ANCHE>>> Vigilia da incubo per Inter e Milan: doppio assalto bianconero

Juventus, tutto fermo per il rinnovo: incontro tra Guardiola e l’agente

Siamo ormai a conoscenza della situazione in bilico di Matthijs de Ligt, nata dalle parole del potente procuratore dell’olandese Mino Raiola. Non a caso la Juventus si guarda attorno per il ruolo di difensore centrale e uno dei nomi che intrigano è quello di Ronald Araujo. L’uruguaiano classe ’99 – attualmente valutato sui 25-30 milioni di euro – è in scadenza di contratto col Barcellona a giugno 2023, ma i discorsi sul rinnovo al momento sono in stand by.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, quattro colpi in Serie A: assalto bianconero

L’ex Boston River, però, sarebbe nel mirino anche del Manchester City di Guardiola. Come riferisce ‘Sport’, c’è stato un incontro tra l’allenatore dei Citizens e l’agente del calciatore Edmundo Kabchi. Ciò attesta il forte interesse nei confronti del talento di proprietà dei blaugrana. Il City sta accelerando, la Juventus è avvisata.