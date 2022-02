Vigilia da incubo per Inter e Milan: doppio assalto bianconero

Vigilia del derby fra Inter e Milan che tanto potrà dire in ottica Scudetto ma anche per il piazzamento Champions. Ma il vero pericolo è bianconero

Siamo alla vigilia dell’atteso derby Inter-Milan che molto dirà sullo Scudetto nonché sulla corsa al piazzamento Champions. I nerazzurri, con una vittoria, potrebbero ‘ammazzare’ il campionato considerato che hanno anche la gara col Bologna da recuperare, i rossoneri possono invece riaprire i giochi oppure scivolare a -8 (potenzialmente a -11). Insomma domani sarà una notte di paradiso o inferno, con le altre a guardare, Juventus in primis.

Il bianconero, ma non quello rappresentato da Vlahovic e compagni, può essere il vero grande ‘incubo’ delle due milanesi. Un incubo in chiave calciomercato, in vista della prossima sessione estiva.

Bianco e nero sono i colori del Newcastle, in lotta per evitare la retrocessione (ora è terz’ultimo con 15 punti) in Championship ma con una marea di soldi da spendere grazie all’avvento del fondo Pif. Se dovessero restare in Premier, ecco che le ‘Magpies’ cominceranno a costruire una super squadra destinata a essere grande protagonista del calcio inglese e internazionale dei prossimi anni.

Il Newcastle potrebbe far spesa pure in Italia, a Milano soprattutto. Oltre che di nuovo su Botman, il prescelto anche di Maldini, per la difesa il mirino dei bianconeri potrebbe indirizzarsi su un big della squadra di Inzaghi, ovvero Skriniar.

Restando sulla difesa, il Newcastle ha in mente di fare degli investimenti anche per le corsie laterali. Per quella di sinistra il preferito potrebbe diventare, ammesso che non lo sia già, Theo Hernandez, uno dei pilastri della formazione di Stefano Pioli.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, affondo per Zaniolo: c’è l’offerta per l’estate

Calciomercato Inter e Milan, 115 milioni di euro per Skriniar e Theo Hernandez

Per Skriniar la società del fondo saudita potrebbe mettere sul piatto circa 50 milioni di euro, una proposta che l’Inter potrebbe prendere in considerazione in ottica bilancio. Tra l’altro il 26enne slovacco ha il contratto in scadenza a giugno 2023.

E’ a un passo dal rinnovo fino al 2026, invece, Theo Hernandez, per il quale il Newcastle potrebbe spingersi fino a 65/70 milioni. Per entrambi, insomma, il club d’Oltremanica potrebbe mettere sul piatto 115/120 milioni di euro.