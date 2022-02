Napoli-Inter, che tegola: ko in Nazionale, out due mesi

La sfida del ‘Maradona’ tra Napoli e Inter in programma tra nove giorni rischia di perdere uno degli attesi protagonisti

La maledizione delle Nazionali, come da qualcuno è stata ribattezzata ogni sosta che porta i giocatori a disputare incontri con le proprie rappresentative, sembrerebbe aver colpito ancora.

In vista delle ripresa del campionato, e soprattutto con la supersfida Napoli-Inter praticamente alle porte – si giocherà il 12 febbraio al ‘Maradona’ – una delle candidate allo Scudetto rischia di perdere una pedina importante. Un giocatore che avrebbe potuto recitare un ruolo da protagonista nella sfida all’ombra del Vesuvio.

Napoli, che tegola per Spalletti: Lozano rischia due mesi di stop

Nel secobdo tempo di Messico-Panama, match valido per le qualificazioni Mondiali a Qatar 2022, Hirving Lozano è uscito anzitempo. Per la precisione al 66′, col punteggio ancora fermo sullo 0-0 – poi il Messico vincerà 1-0 – l’attaccante del Napoli è uscito dal campo dolorante ed in barella per un infortunio alla spalla.

In attesa di capire cosa diranno i medici del ‘Tricolor’, le prime indiscrezioni non sono affatto rassicuranti. Qualcuno ha parlato di un possibile stop di due mesi per il giocatore, ultimamemte decisivo per le sorti del suo club con la doppietta realizzata a Bologna. Certamente una tegola non da poco per Luciano Spalletti. Il tecnico aveva appena recuperato Victor Osimhen e già gongolava nel riavere tutti i suoi attaccanti a disposizione. Forse per qualche tempo dovrà ‘accontentarsi’ degli altri.