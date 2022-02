Calciomercato Juventus, svolta in attacco: colpaccio con lo sconto

L’arrivo di Vlahovic non esclude un altro colpo in attacco. L’accordo può arrivare a giugno

L’arrivo di Dusan Vlahovic ha reso la rosa della Juventus estremamente competitiva. Il bomber serbo ha realizzato ben 20 gol in 24 partite in questo avvio di stagione ed ora metterà la sua vena realizzativa al servizio di Max Allegri. I suoi compagni di reparto saranno Dybala e Morata, almeno fino a giugno.

I due attaccanti bianconeri hanno rispettivamente il contratto ed il prestito in scadenza a fine stagione. Tra la Joya e la dirigenza bianconera c’è una ‘telenovela’ in corso da mesi ma l’accordo decisivo stenta ad arrivare. Febbraio potrebbe essere il mese della svolta, che sia il rinnovo o il definitivo strappo.

Su Morata il discorso è diverso: nelle ultime due stagioni, la Juventus lo ha acquistato in prestito oneroso (10 milioni a stagione) con diritto di riscatto. Stando agli accordi, i bianconeri dovrebbero sborsare 35 milioni per acquistare l’intero cartellino dello spagnolo, di proprietà dell’Atletico Madrid. Il tecnico Simeone spinge per la cessione di Morata ma non avrebbe intenzione di vederlo con la maglia del Barcellona.

Calciomercato, Simeone ‘porta’ Morata alla Juventus

Alvaro Morata sembrava ad un passo dall’addio anticipato alla Juventus. Il corteggiamento di Xavi poteva infatti portarlo a Barcellona nella sessione invernale di calciomercato ma alla fine Massimiliano Allegri non ha voluto privarsi del suo asso. La situazione andrà in ogni caso chiarita prima di giugno: Morata, Juventus e Atletico Madrid dovranno decidere la destinazione del 29enne attaccante spagnolo.

Il Cholo Simeone non avrebbe intenzione di reintegrare Morata in rosa ma allo stesso tempo non vorrebbe rinforzare i rivali del Barcellona. Questo potrebbe portare ad un clamoroso acquisto a titolo definitivo – con ‘sconto’ – da parte della Juventus.