Milan, tre dubbi in vista del derby: Pioli sceglie l’attaccante

Casa Milan. Le ultime in vista del derby di sabato 5 febbraio. Rimangono dei dubbi in difesa e attacco

Il Milan è al lavoro in vista del derby ‘scudetto’ contro l’Inter. Il match, previsto sabato 5 febbraio alle ore 18, sarà fondamentale per la corsa al titolo di entrambe le squadre: un pareggio potrebbe favorire il Napoli (appaiato al Milan a -4 dall’Inter) mentre la sconfitta sarebbe deleteria soprattutto per l’undici di Stefano Pioli.

I rossoneri sono obbligati alla vittoria, tenendo conto che i cugini devono ancora recuperare il match con il Bologna. Nell’allenamento di giovedì mattina, mister Pioli ha puntato la sua attenzione alle condizioni di Ibrahimovic, Tomori e Rebic. Il centrale inglese si è allenato con il gruppo prima di svolgere del lavoro a parte.

LEGGI ANCHE >>> Milan, Maldini ha l’asso nella manica: lo scambio può battere Inter e Juve

Buone notizie sulla ripresa dello svedese – ancora alle prese con il dolore al tendine d’Achille -, in seguito al lavoro eseguito in palestra. Sia lui che Ante Rebic possono essere convocati, ma è da escludere l’impiego dal primo minuto. Tutti e tre potrebbero entrare a partita in corso. A guidare l’attacco rossonero ci sarà invece Olivier Giroud.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, piace il centrocampista del Napoli: la richiesta

Milan, Giroud scalpita in vista del derby con l’Inter

Venti presenze, due gol e un assist. Sono questi i numeri di Olivier Giroud, attaccante 35enne pronto a guidare l’attacco del Milan nel derby. Attesa anche per la prima convocazione di Marko Lazetic. In difesa, saranno invece Kalulu e Romagnoli a sopperire all’assenza di Fikayo Tomori.