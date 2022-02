Juventus, Dybala e Bonucci | Gli aggiornamenti in vista del Verona

La Juventus monitora le condizioni di Dybala e Bonucci in vista dell’Hellas Verona: ecco gli aggiornamenti

La Juventus si prepara al ritorno in campo in Serie A all’Allianz Stadium dove ospiterà l’Hellas Verona. Il mercato bianconero ha entusiasmato notevolmente l’ambiente e i due nuovi acquisti, sia Zakaria che Vlahovic, dovrebbero partire dal primo minuto.

Rimane in dubbio la condizione d Paulo Dybala. L’argentino è rientrato oggi in gruppo dopo gli impegni in nazionale e si giocherà il posto da titolare, con tutta probabilità al fianco di Vlahovic, in ballottaggio con Alvaro Morata. Lo spagnolo è regolarmente in gruppo e potrebbe giocare lui al fianco del serbo. Massimiliano Allegri sta valutando se puntare su due centravanti fisici come lo spagnolo e il serbo, o se inserire Dybala per dare una dimensione diversa all’attacco bianconero. Molto, però, dipenderà dalla condizione fisica della ‘Joya’ nella giornata di domani.

Juventus, Dybala in forse: Bonucci recupera

Oltre a Dybala, Allegri sta monitorando anche le condizioni di Leonardo Bonucci. Il difensore bianconero anche oggi ha svolto allenamento personalizzato. La coppia centrale dovrebbe essere composta da Chiellini e de Ligt, ma Bonucci recupererà almeno per la panchina e sarà a disposizione del tecnico toscano.