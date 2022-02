Sembra passata una vita dai dubbi degli addetti ai lavori su Denzel Dumfries, esterno destro dell’Inter che convive, sulla fascia, con Matteo Darmian

L’Inter di Simone Inzaghi si affaccia al mese di febbraio che sarà potenzialmente decisivo per la stagione della squadra nerazzurra.

La Beneamata, dopo un gennaio ricco di ottimi risultati nonostante delle prestazioni non particolarmente eccellenti, si prepara ad affrontare delle partite davvero fondamentali per questa annata a partire dal derby di Milano di Serie A contro il Milan di Stefano Pioli. Non solo, poi c’è la Roma in Coppa Italia, per i quarti di finale, successivamente il Napoli di nuovo in Serie A e il grande duello europeo con il Liverpool di Jurgen Klopp, valevole per gli ottavi di finale della UEFA Champions League. Una serie di match fondamentali per Simone Inzaghi che potrà contare su una rosa quasi al completo e rimpolpata dagli acquisti di Felipe Caicedo, già pronto e a disposizione, e Robin Gosens, ancora convalescente dopo un problema muscolare.

Il tedesco agirà sulla fascia sinistra dell’Inter, mentre a destra si giocano oggi costantemente il posto Denzel Dumfries, olandese arrivato nell’ultima estate di calciomercato per sopperire alla partenza di Hakimi, e Matteo Darmian, esperto laterale italiano che, all’inizio della stagione, sembrava il titolare fisso. Basti pensare proprio al derby d’andata, all’inizio di novembre, quando l’ex Parma ha impressionato sia in fase offensiva che difensiva tirando fuori una prestazione da 7 pieno.

Inter, come sono cambiate le gerarchie sulla destra

L’infortunio di Darmian a dicembre ha però portato Inzaghi a puntare forte su Dumfries che ha risposto alla grande sul campo mettendo a segno anche tre gol pesanti: in casa della Roma e della Salernitana e la rete da tre punti nel match prenatalizio contro il Torino di Ivan Juric.

In vista della gara di sabato alle 18, da derby a derby, sembra proprio Dumfries il favorito per agire da titolare sulla fascia destra proprio ai danni di Matteo Darmian che non perde il suo status, ma che dovrà combattere con i denti per ottenere una maglia nell’undici iniziale in questo prosieguo di stagione.