Conte e Paratici non si fermano: big rossonero nel mirino

Conte e Paratici non si fermano dopo i colpi Bentancur e Kulusevski: nel mirino può finire anche un big del Milan

Gollini e Romero in estate e Bentancur e Kulusevski negli ultimi giorni della sessione invernale che si è appena conclusa.

Da quando è alla guida del Tottenham, in due finestre di calciomercato, Fabio Paratici ha già messo a segno ben quattro colpi dalla Serie A. E l’arrivo di Conte proietta ulteriormente gli ‘Spurs’ sul campionato italiano. Negli scorsi mesi si è già parlato dei possibili obiettivi dell’ex tecnico dell’Inter, con i suoi pupilli in nerazzurro in cima alla lista e non solo. La strada sembra quindi tracciata: il Tottenham tornerà ad investire in Serie A e nel mirino di Conte e Paratici potrebbe finire anche un big del Milan. Ecco il possibile assalto in casa rossonera.

Calciomercato Milan, ‘minaccia’ Tottenham per Theo Hernandez

“Il rinnovo di Theo Hernandez è molto ben avviato così come quello di Ismael Bennacer. Siamo partiti a tempo debito, ma non è sempre facile trovare un accordo in una trattativa”. Nelle scorse settimane Paolo Maldini ha parlato così del futuro di Theo Hernandez. Il club rossonero vuole blindare in fretta il terzino francese ed è pronto a prolungargli il contratto. Tuttavia, in estate potrebbero comunque arrivare assalti dall’estero e proprio Conte potrebbe mettere nel mirino l’ex Real Madrid. Reguilon, infatti, non sembra aver convinto l’allenatore e non è escluso che il Tottenham possa intervenire subito anche per rinforzare le fasce, fondamentali nello schema tattico di Conte. Hernandez è considerato incedibile dal Milan che cederà solo di fronte ad un’offerta irrinunciabile di ben oltre 50 milioni di euro. Sul piatto potrebbe finire lo stesso Reguilon, valutato circa 25 milioni, più un importantissimo conguaglio economico. Maldini e Massara sono dunque avvisati.