Leao in Premier, offerta e scambio: la risposta del Milan

Rafael Leao nel mirino del top club inglese per l’estate 2022. Proposto lo scambio con il gioiello: Maldini ha già deciso

Il Derby della Madonnina è ormai alle porte. Mancano due giorni al big match che, a San Siro, può già essere decisivo per la corsa scudetto. Il Milan di Stefano Pioli, dopo aver chiuso una sessione di calciomercato invernale tutt’altro che esaltante, punta a chiudere al meglio l’annata prima di valutare quelli che saranno, in entrata ed uscita, i movimenti che modificheranno la rosa a disposizione del tecnico emiliano. Da valutare è anche il destino di uno degli uomini che più sta stupendo in rossonero, in questa stagione: Rafael Leao.

L’attaccante portoghese ha vissuto una crescita imponente, attirando su di sè le attenzioni di diversi club in tutta Europa. In scadenza nel 2023, l’attaccante piace non poco all’Arsenal che potrebbe proporre uno scambio al ‘Diavolo’ per la prossima estate. In tal senso, secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it‘, Paolo Maldini ha cerchiato in rosso il nome di uno dei talenti dei ‘Gunners’, attualmente in prestito all’Olympique Marsiglia: William Saliba.

L’Arsenal si fionda su Leao: idea scambio

Il forte difensore francese piace molto a Real Madrid ed Inter ma i ‘Gunners’ potrebbero proporre il cartellino di Saliba, valutato 30-35 milioni, in cambio di quello di Leao, al termine dell’attuale stagione. Una proposta che Maldini e Massara, però, non sono disposti ad accettare. Leao, per i rossoneri, non vale meno di 50 milioni: una distanza di valutazioni che può frenare, al momento, l’eventuale trattativa.

L’agente del difensore, Niang Djibril, mantiene i contatti con diverse società: dal Real all’Inter, fino alla chiacchierata avuta proprio con Paolo Maldini.

Saliba in questa stagione ha già collezionato 29 presenze, con 2605′ in campo: il Milan resta una possibilità, con Leao che può volare a Londra.