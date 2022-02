Milan, Maldini ha l’asso nella manica: lo scambio può battere Inter e Juve

Il Milan è già al lavoro in vista del prossimo calciomercato estivo: Maldini pensa ad uno scambio che può mandare ko Inter e Juventus

A detta di molti, il calciomercato invernale del Milan è stato alquanto deludente. Praticamente per tutta la sessione ha tenuto banco il tema difensore. Mister Pioli non avrà a disposizione un elemento fondamentale come Kjaer e la dirigenza ha sondato varie piste alla ricerca del sostituto. Sappiamo come la priorità fosse l’acquisto di Botman, rivelatosi però impossibile a gennaio.

Il Lille non aveva la minima intenzione di privarsi adesso del proprio gioiello, neanche di fronte a proposte indecenti. Gli altri nomi sul tavolo (vedi Diallo e Bailly) non convincevano a pieno, dunque si è preferito attendere l’estate per cercare di portarsi a casa i pesci grossi. Il campo e i risultati saranno la cosa più importante da qui a giugno (a partire dal derby di sabato), ma il ‘Diavolo’ sta già preparando il terreno in vista della prossima finestra di trasferimenti. L’olandese resta una pista viva per la retroguardia e lo stesso calciatore ha dichiarato recentemente il proprio apprezzamento nei confronti del club rossonero. Nella lista, però, troviamo anche il nome di Gleison Bremer oltre a quello del classe 2000.

Milan, scambio per Bremer: Inter e Juventus avvisate

Il centrale brasiliano in forza al Torino è sicuramente uno dei migliori a livello di prestazioni nel suo ruolo in questa stagione di Serie A. Numerose le pretendenti, tant’è che si prospetta una vera e propria asta per prenderlo in futuro. Alla corsa si sono iscritte pure Juventus e Inter, entrambe attente all’opzione in questione considerando le situazioni in bilico di de Ligt e de Vrij.

Maldini e Massara, dal canto loro, potrebbero tentare uno scambio per bruciare la concorrenza. Nell’affare rientrerebbe il cartellino di Pobega, attualmente in prestito secco proprio ai granata. Il giovane centrocampista piace tanto a Juric e presenta una valutazione sui 15 milioni di euro. A ciò il Milan dovrebbe poi aggiungere una sostanziosa parte cash in modo da accontentare la richiesta di Cairo da 30-35 milioni. La mossa potrebbe rivelarsi vincente e mandare KO Inter e Juve.