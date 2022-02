Juventus, affondo per Zaniolo: c’è l’offerta per l’estate

La Juventus pianifica già le mosse per il prossimo calciomercato e prepara il colpo importante dalla Serie A: l’offerta per Zaniolo

È un’annata particolare e complicata quella che sta vivendo la Juventus, che si è mossa tanto nel calciomercato di gennaio per risalire la classifica in questo finale di stagione. I bianconeri sono ormai troppo lontani dalla lotta per lo scudetto ma devono almeno raggiungere il quarto posto in classifica che potrebbe introiti importanti per programmare il futuro.

Calciomercato Juventus, pronto l’assalto a Zaniolo: le cifre

Dopo un mercato invernale ricco di colpi, la Juventus non vuole fermarsi e pensa già alle possibili operazioni da portare a termine nella prossima estate. La Juventus vuole tornare a competere in ogni competizione ed è pronta a inserire nuovi pezzi pregiati alla propria rosa: nel mirino della società ora ci sarebbe Nicolò Zaniolo.

Dopo annate complicate per via di lunghi infortuni, il trequartista della Roma sta ritrovando continuità piano piano e per la prossima annata sarà sicuramente pronto al cento per cento. Per provare a ingaggiarlo, la Juventus potrebbe sborsare una cifra importante: secondo ‘TodoFichajes.com’, infatti, i bianconeri potrebbero mettere sul piatto 40 milioni di euro più 10 di bonus.

La Roma preferirebbe avere solo cash per la sua cessione e per questo la Juventus potrebbe provarci offrendo in totale circa 50 milioni di euro.