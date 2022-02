Caos Dembele, il Barcellona decide: Juventus alla finestra

Il futuro di Ousmane Dembele è ancora avvolto dal mistero: il Barcellona è pronto a prendere una decisione definitiva

La sfida contro l’Hellas Verona si avvicina a grandi passi, dopo aver visto la Juventus grande protagonista dell’ormai chiusa sessione invernale di calciomercato. Vlahovic e Zakaria su tutti, per potenziare nell’immediato la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il club torinese, però, non vuole fermarsi ed in vista della prossima estate torna a valutare colpi di spessore che potrebbero rivoluzionare la rosa a disposizione del tecnico livornese, col desiderio di rilanciare il progetto bianconero.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, ora un erede di Alex Sandro: affare in Bundesliga

In tal senso, ormai da diversi mesi, uno dei nomi caldi per l’attacco della Juventus è quello di Ousmane Dembele. L’esterno francese rimane in scadenza il prossimo 30 giugno con il Barcellona. La società di Joan Laporta starebbe per prendere una decisione definitiva riguardo al futuro dell’ex talento del Borussia Dortmund che, tra meno di sei mesi, potrebbe firmare a zero per la sua prossima squadra. La Juventus, in tal senso, rimane in primissima fila.

LEGGI ANCHE >>>La grande ex bussa a Mourinho, scambio più soldi: ‘scippo’ alla Juventus

Juve-Dembele: doppio scenario da Barcellona

Secondo quanto riportato da ‘Sport.es‘, in casa Barcellona vi sarebbe amarezza e rassegnazione, per quello che dovrebbe essere il destino di Dembele lontano dalla squadra di Xavi. Il portale sottolinea come, conti alla mano, l’ipotesi rescissione immediata non farebbe risparmiare poi così tanto al club blaugrana. Con il calciomercato di gennaio che si è chiuso con Dembele ancora in Catalogna ma sempre più in disparte, la possibilità che saluti a zero il prossimo 1 luglio cresce giorno dopo giorno.

L’esterno potrebbe anche aver concluso, sul campo, la sua esperienza con il Barcellona: Laporta ha dato a Xavi la responsabilità di decidere se puntare o meno, ancora, su Dembele.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Pogba in standby | Decide Rangnick

Lista per l’Europa League ha visto l’inserimento di Aubameyang e Adama Traorè mentre addirittura Dani Alves è finito fuori. Per Dembele, dunque, si prospettano mesi difficili: il divorzio è quasi, solo, una formalità.