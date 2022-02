Il Real Madrid ha il suo Buffon: arriva gratis dalla Serie A

Il Real Madrid pensa ad un portiere della Serie A in ‘stile’ Buffon: con Lunin in prestito, è caccia ad un vice Courtois

Capolista nella Liga, agli ottavi di finale di Champions League dove sfiderà il Psg, il Real Madrid di Carlo Ancelotti vive una stagione decisamente fortunata.

I blancos hanno già messo in bacheca un trionfo (la Supercoppa spagnola) e punta ad arricchire ulteriormente di trofei il proprio palmares. Il tutto senza però dimenticare il mercato e già programmando in vista della prossima stagione. E’ noto che Florentino Perez vuole regalare Kylian Mbappe ad Ancelotti, ma ci saranno anche altre operazioni. Una riguarderà con ogni probabilità la porta. Courtois è un intoccabile, ma dietro di lui qualcosa andrà fatta. Per Lunin, infatti, si profila un’altra stagione in prestito ed allora al ‘Bernabeu’ c’è la necessità di far arrivare un estremo difensore capace di garantire affidabilità ed esperienza pur giocando poco. In Spagna il nome che circola è quello di Fernando Pacheco, 29 anni, in forza al Deportivo Alaves e con un passato nelle giovanili del Real. A Madrid però sono pronti anche a guardare all’estero e lo sguardo potrebbe posarsi su un portiere di Serie A in un’operazione stile Buffon-Psg.

Calciomercato Inter, il Real Madrid pensa ad Handanovic

Come dodicesimo del portiere belga, il Real Madrid potrebbe provare a convincere Samir Handanovic. In scadenza con l’Inter, l’estremo difensore sloveno dovesse restare in nerazzurro dovrà fare i conti con la concorrenza di Onana, con il quale il club ha stretto un accordo per il suo arrivo gratis la prossima stagione. La conferma non sembra improbabile ma la proposta del Real Madrid potrebbe mettere in tentazione l’ex Udinese.

Handanovic rivestirebbe un ruolo simile a quello ricoperto da Buffon al Psg nel suo unico anno in Francia. Lo sloveno avrebbe l’esperienza giusta per non accusare la pressione di giocare in una società tanto importante ma allo stesso tempo sarebbe disposto ad accontentarsi di un ruolo da riserva. Una idea da tenere d’occhio con l’Inter che vorrebbe confermare il portiere e affidargli il ruolo di chioccia di Onana.