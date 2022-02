Inter-Milan, la critica ai rossoneri: “Scelta poco lungimirante”

Il Milan continua a lavorare in vista del derby contro l’Inter: una sfida che si preannuncia ricca di spunti, ma arriva la critica

Tutto nelle mani di Stefano Pioli: in caso di successo nel derby di Milano, la compagine rossonera resterà aggrappata ai nerazzurri al momento al primo posto in classifica. Una sfida piena di colpi di scena.

Così lo stesso giornalista Stefano Agresti si è lasciato andare ad una considerazione sul calciomercato rossonero: “Non è una scelta da società lungimirante quella del Milan di non acquistare un centrale”. Poi ha aggiunto: “In difesa finiranno la stagione con Romagnoli, diventato una riserva, e il ragazzino Gabbia che non ne azzecca una”.

Così l’ex bomber Pruzzo, ora opinionista, ha svelato il suo punto di vista ai microfoni di Radio Radio: “In caso di sconfitta nel derby contro l’Inter, il Milan non avrà più occasione di trionfare in campionato”.

Inter-Milan, derby già decisivo

Infine, il giornalista Maurizio Mattioli ha esaltato invece il lavoro della compagine rossonera finora. “Bisogna rispettare il lavoro di un professionista come Pioli, l’abbiamo un po’ ridotto ad uno che senza Ibra non può far giocare le sue squadre”. Per poi concludere svelando il suo punto di vista: “Mi pare che stiamo un pochino riducendo la sua intelligenza, calcistica e personale, calcistica e personale. Decide lui quando e se mandare in campo Ibrahimovic, Pioli è un allenatore straordinario”.