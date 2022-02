Calciomercato Milan, 70 milioni per Kessie | I dettagli

Rinnovo ancora lontano per Franck Kessie con il Milan: offerta da 70 milioni per convincere il centrocampista rossonero

Il Milan si appresta a vivere giorni caldissimi in vista del derby della Madonnina che, sabato prossimo, vedrà la squadra di Pioli sfidare l’Inter capolista. Il ‘Diavolo’, dopo una sessione di calciomercato invernale tutt’altro che esaltante, deve fare i conti anche con alcuni big che restano in scadenza il prossimo giugno con la società di via Aldo Rossi. Da Alessio Romagnoli a, soprattutto, Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano è ormai dato per partente, visto il lungo elenco di big europee che stanno pensando di strapparlo a zero al club meneghino.

I discorsi per il rinnovo sono in ghiaccio ormai da tempo, con le possibilità di una permanenza dell’ex atalantino ridotte al minimo. Kessie ha fino ad ora collezionato 21 presenze con la squadra di Pioli, con 5 reti ed 1 assist vincente in 1314′ in campo. Per vedere il rinnovo del mediano avvicinarsi nei prossimi mesi servirà un sacrificio davvero importante.

Milan-Kessie: servono 70 milioni per la permanenza

Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, per arrivare al rinnovo di Franck Kessie, il Milan sarebbe chiamato ad un sacrificio da 70 milioni di euro complessivi. Il calciatore ed il suo entourage chiedono un ingaggio da 8 milioni netti, per le prossime quattro stagioni (2026).

L’aggiunta di tasse e commissione fa schizzare in su l’esborso che il ‘Diavolo’ dovrebbe sostenere per tenersi stretto il giocatore ivoriano.

Situazione dunque difficile da sostenere per il ‘Diavolo’: il futuro di Kessie pare sempre più lontano dai colori rossoneri.