Calciomercato Milan, tesoretto da 70 milioni | Inter e Juve tremano

Il mercato del Milan potrebbe avere una svolta significativa dal risparmio ottenuto dalla mancata conferma di un big destinato all’addio

La sessione invernale di mercato si è chiusa, in casa Milan, con l’arrivo del solo Marko Lazetic dalla Stella Rossa. Forse un po’ poco per un club che nel contempo ha dovuto incassare il super colpo della Juve – Dusan Vlahovic – e l’arrivo di due pedine importanti come Gosens e Caicedo da parte dei cugini nerazzurri.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, nuovo affare per l’estate: colpo a zero dal Milan

Nel contempo il mese di gennaio ha certificato la mancanza di un accordo per il rinnovo contrattuale di Franck Kessié. Complice l’assenza del giocatore, impegnato in Camerun per la Coppa d’Africa, Maldini e soci non hanno trovato una quadra apparsa ormai come impossibile nelle ultime settimane. Come rilevato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, tra ingaggio e durata del contratto – e commissioni e bonus vari – la conferma dell’ivoriano sarebbe costata ben 70 milioni (8 milioni netti l’anno per 4 anni il contratto chiesto dall’entourage). Un ‘tesoretto’ che la dirigenza rossonera si impegna ora ad utilizzare per qualche sogno di mercato mai riposto nel cassetto.

Calciomercato Milan, assalto ai gioiellli già seguiti da Inter e Juve

Seguendo la solita politica del ringiovanimento della rosa con innesti di qualità, il Milan potrebbe presto portare l’assalto a profili quali Gianluca Scamacca – già in orbita Inter -, Milinkovic-Savic -il sogno della Juve – e Nicolò Zaniolo. Anch’egli finito nelle mire bianconere dopo le parole del ds giallorosso Tiago Pinto. La rinnovata disponibilità rossonera, legata comunque alla qualificazione alla prossima Champions League, potrebbe dunque scatenare una vera e propria guerra di mercato tra le tre big d’Italia.

LEGGI ANCHE >>> Difensore nel mirino della Serie A: l’Inter sfida Juventus e Milan

Allo stato attuale lo ‘scippo’ più complicato sarebbe quello per il bomber del Sassuolo. La trattativa tra nerazzurri e neroverdi sembrerebbe ben avviata, ma non sono escluse sorprese. Considerando invece le difficoltà della stessa Juve di arrivare al talento serbo o al trequartista di Mourinho, i rossoneri possono dire la loro. Il percorso di crescita del club meneghino, unito all’innegabile blasone, potrebbe essere un fattore decisivo. Anche per la volontà dei singoli giocatori di unirsi al progetto di Maldini e Gazidis.