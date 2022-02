Colpo Frattesi, il Milan può fregarlo a Juve e Inter: il ‘piano’ rossonero

Il Milan su Davide Frattesi del Sassuolo. In estate la possibile strategia per battere la concorrenza di Inter e Juventus

Uno sguardo al presente, dove c’è una lotta scudetto avvincente da affrontare con grinta e personalità fino al termine della stagione, e uno al futuro. Nel Milan che verrà ci saranno cambiamenti e nuovi volti, per questo lo sguardo è ancora proiettato al mercato e si ragiona sui possibili colpi per l’estate.

A stregare la dirigenza rossonera – e non solo quella rossonera – per il centrocampo, è stato Davide Frattesi. Dopo più di mezza stagione disputata ad alti livelli, il talento del Sassuolo è già nei taccuini dei più importanti club italiani e non. Oltre alla squadra allenata da Stefano Pioli ci sono anche l’Inter e la Juventus, che pure hanno intrapreso da qualche tempo la strada dei giovani per la crescita del collettivo proiettata al futuro. I ‘diavoli’ potrebbero avere in serbo la strategia per ‘rubare’ il gioiellino neroverde alle altre pretendenti: Lorenzo Lucca.

Milan, Lucca la carta per Frattesi

Il Milan, oltre al classe ’99 del Sassuolo, segue anche il giovane centravanti del Pisa, classe 2000. In Serie B con i toscani ha disputato un avvio di stagione sorprendente, salvo poi rallentare bruscamente nelle personale media realizzativa. Restano le grandi qualità mostrate e le buone impressioni, con Paolo Maldini che ragiona su un eventuale assalto in estate. Potrebbe essere proprio la carta Lucca quella vincente per beffare Inter e Juventus nella corsa a Frattesi: se il Milan dovesse prelevare la punta ex Palermo potrebbe inserirla nell’affare per il centrocampista. Lucca in prestito biennale al Sassuolo come contropartita per Frattesi, più una parte cash, questa l’ipotesi che potrebbe darla vinta al club di Stefano Pioli e beffare i rivali interisti e juventini.

Del resto gli emiliani hanno una grande tradizione di giovani goleador resi in seguito preziosi elementi anche per la Nazionale. Scamacca, Raspadori e prima ancora Berardi sono, in tal senso, esempi lampanti.