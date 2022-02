La grande ex bussa a Mourinho, scambio più soldi: ‘scippo’ alla Juventus

Nella prossima sessione di calciomercato un top club potrebbe tentare lo ‘scippo’ alla Juventus: scambio più soldi con José Mourinho

Dopo la fine del rovente mese di gennaio, per i club di Serie A è il momento di tornare a concentrarsi su ciò che conta davvero. Questo weekend ripartirà il campionato e da qui in avanti anche il minimo errore potrebbe rivelarsi fatale. Stiamo entrando nella fase clou della stagione e alcune squadre sono chiamate a dare di più rispetto alla prima metà dell’annata.

In particolare, ci si aspetta tanto dalla Juventus di Massimiliano Allegri. La ‘Vecchia Signora’ ha conquistato il titolo di regina del calciomercato invernale, alzando l’asticella in vista della partite future. Acquisti come Zakaria e, soprattutto, Vlahovic potrebbero essere determinanti in questo senso, consentendo ai bianconeri di compiere un importante passo nella crescita. Ora starà al tecnico livornese e ai calciatori ripagare gli investimenti della società sul rettangolo di gioco. La dirigenza torinese, dal canto suo, è già proiettata alla prossima estate, poiché sarà necessario realizzare altri interventi. Sappiamo del forte apprezzamento nei confronti di Nicolò Zaniolo. I dialoghi per il rinnovo di contratto con la Roma ad oggi sono in stand-by e lo stesso GM giallorosso, Tiago Pinto, ha dichiarato che “nessuno può garantire la sua permanenza“.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, Dybala in bilico: l’erede arriva in saldo, lo ‘manda’ Mbappe

Tentano lo ‘scippo’ alla Juventus: scambio più soldi con Mourinho per Zaniolo

La Juventus lo tiene nel mirino da tempo, ma un top club potrebbe rovinare i suoi piani. Stiamo parlando del Chelsea: i ‘Blues’ potrebbero tentare lo ‘scippo’ bussando alla porta dell’ex Jose Mourinho con una proposta di scambio. Nell’affare rientrerebbero il cartellino di Loftus-Cheek, valutato sui 15 milioni, più una sostanziosa parte cash in modo da raggiungere i 45-50 milioni per Zaniolo.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, tesoretto da 70 milioni | Inter e Juve tremano

L’affare potrebbe intrigare lo Special One per un paio di motivi. Il primo è che Zaniolo non riesce più ad esprimersi ai livelli di prima, nonostante sia al momento ancora un intoccabile nello scacchiere dell’allenatore. Il secondo, invece, riguarda le caratteristiche del centrocampista inglese, che rientrano nei desideri di Mourinho per la mediana. Non a caso si tratta di un profilo già accostato nel recente passato ai capitolini. Se lo scenario in questione dovesse diventare qualcosa di più di un’idea, la Juventus potrebbe dover rinunciare definitivamente a Zaniolo.