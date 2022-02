Super colpo in Serie A: la possibile offerta della Juventus per il big. L’ipotesi di scambio e tutti i dettagli

È senza dubbio la Lazio la grande delusione del calciomercato invernale. L’unico acquisto dei biancocelesti, last minute, è stato Cabral dallo Sporting. Le richieste di Sarri, però, erano ben altre in vista del prosieguo di stagione.

Si parla così di un Sarri piuttosto deluso e arrabbiato con la società. Lo sono sicuramente i tifosi biancocelesti, che nella giornata di ieri hanno annunciato una contestazione: “La contestazione si fa allo stadio, sul campo, in presenza e non soltanto scrivendo sui social. Abbiamo assistito al solito calciomercato ridicolo e improvvisato, figlio di un progetto che non esiste. La Lazio è nostra e non di chi la gestisce. Ora basta, chi veramente ha a cuore questa squadra lo dimostri adesso. Appuntamento giovedì 3 febbraio alle ore 13 fuori i cancelli di Formello per gridare tutto il nostro disprezzo nei confronti di questa società che se ne frega dei propri tifosi!. A partire dal caro biglietti, fino alla campagna di indebolimento del mercato invernale! Mai un passo indietro… giù le mani dalla Lazio”. La situazione in casa biancoceleste è piuttosto tesa e le altre big già in agguato: ecco il possibile assalto della Juventus a Sergej Milinkovic-Savic.

Calciomercato Juventus, il possibile assalto a Milinkovic | Cifre e dettagli

Come noto, Milinkovic-Savic è ormai da anni sul taccuino della Juventus. Un vero e proprio assalto, però, non c’è ancora stato e potrebbe arrivare in estate. Sul piatto il cartellino di Weston McKennie, che ha un ingaggio adeguato per la società biancoceleste e sarebbe sacrificato dalla dirigenza bianconera per arrivare al serbo. L’americano, valutato circa 30 milioni di euro, più un conguaglio di circa 30 milioni: solo di fronte ad un’offerta del genere Lotito potrebbe sedersi al tavolo con la Juve. Staremo a vedere.