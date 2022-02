Calciomercato, Juventus tradita: primo colpo per l’estate del Milan

Il calciomercato di gennaio della Juventus si è chiuso con i botti. Il contrario di quello del Milan che con i bianconeri potrebbe incrociare il destino in estate

Juventus regina del mercato di gennaio con gli acquisti di Gatti (per il futuro), Zakaria e soprattutto Dusan Vlahovic, pronto a sparigliare le carte di Allegri e a sovvertire gli equilibri delle zone nobili della classifica. L’arrivo a Torino del serbo sposta chiaramente le gerarchie anche del tecnico bianconero che ora si affiderà al centro dell’attacco proprio al centravanti proveniente dalla Fiorentina, con buona pace di Alvaro Morata, accostato peraltro anche lungamente al Barcellona, prima di restare definitivamente a Torino fino al termine della stagione.

A fare da contraltare a quanto di straordinario fatto dalla Juventus c’è il mercato poco esaltante del Milan, che ha salutato Pellegri incamerando Lazetic, giovane attaccante che ricoprirà il ruolo di terza punta alle spalle dei veterani Ibrahimovic e Giroud. Per il resto niente difensore e qualche malumore da parte della piazza.

Calciomercato Milan, Morata lascerà la Juventus: idea per l’attacco

In estate dovrà quindi cambiare marcia il Milan, che oltre a difesa e centrocampo, potrebbe andare anche a metter mano all’attacco dove tra infortuni e carta d’identità leggermente avanti, Pioli potrebbe aver bisogno di un altro numero 9 titolare vista la situazione di Ibrahimovic e Giroud. I due veterani non offrono garanzie, soprattutto fisiche, sul lungo periodo e dunque Maldini e soci andranno a caccia di un’altra punta. È proprio qui che il mercato di gennaio della Juventus, e quello estivo del Milan potrebbero incrociarsi.

Alvaro Morata è il grande sconfitto di questa sessione invernale di trasferimenti. Rimpiazzato da Vlahovic che gli toglierà spazio da titolare, non verrà riscattato dai bianconeri ed è rimasto col cerino in mano per gennaio visti gli ostacoli per un trasferimento a Barcellona, che ha poi virato verso un’altra strada. In estate, di ritorno all’Atletico Madrid, il Milan potrebbe farci un pensierino per ringiovanire l’attacco con un calciatore comunque di grande esperienza internazionale e che ben conosce la Serie A. I ‘Colchoneros’ sarebbero maggiormente propensi a cederlo al Milan che non è una diretta rivale in Spagna come il Barça e il prezzo dovrebbe restare invariato. Per avere Morata servono 35 milioni.