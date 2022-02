Inter, ‘sgambetto’ da Conte: 60 milioni per il top player

Sirene dalla Premier League per l’Inter, con Antonio Conte che non dimentica i suoi ex giocatori e punta un top player: 60 milioni sul piatto

Un estate fa Antonio Conte decideva di dire addio all’Inter, con la quale aveva appena vinto lo scudetto. Il tecnico dopo alcuni mesi di inattività ha scelto di tornare in Premier League, precisamente sulla panchina del Tottenham. Anche dall’Inghilterra il tecnico italiano non smette di guardare in Serie A per rinforzare la propria rosa.

Infatti dalla Juventus sono approdati al Tottenham in questo calciomercato estivo sia Kulusevski che Bentancur. In estate per Antonio Conte potrebbe tentare il colpo in difesa dall’Inter, mettendo nel mirino due centrali. Sul piatto potrebbe essere messa un’offerta da 60 milioni di euro.

Inter, Conte su Skriniar e Bastoni: un centrale per 60 milioni

Non si fa in tempo a chiudere la sessione invernale di calciomercato, che si pensa già a quella estiva. Proprio tra sei mesi l’Inter potrebbe subire l’assalto di Antonio Conte e del suo Tottenham. Infatti l’attuale tecnico degli ‘Spurs’ sembrerebbe aver puntato due nerazzurri per rinforzare il proprio reparto difensivo.

Nella lista degli obiettivi del Tottenham ci sarebbero sia Milan Skriniar che Alessandro Bastoni. I due sono colonne portanti della retroguardia di Simone Inzaghi, così come lo erano stati con Antonio Conte in panchina. Per uno dei due difensori il Tottenham potrebbe presentare un’offerta intorno ai 60 milioni di euro, che potrebbe far vacillare l’Inter, visto che in estate un altro sacrificio in stile Hakimi e Lukaku potrebbe essere necessario ai nerazzurri.