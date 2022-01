Calciomercato Juventus e Milan, colpo a centrocampo: resta in Spagna

Ancora un duello di calciomercato per Juventus e Milan, alla ricerca sempre di innesti funzionali per rinforzare i rispettivi centrocampo

Può sfumare un colpo a centrocampo con la beffa per Juventus e Milan: il talentuoso top player resterà in Spagna cambiando così casacca.

Come svelato dal portale spagnolo “todofichajes” il centrocampista spagnolo del Real Madrid, Isco, vuole andare via con le idee abbastanza chiare in vista del futuro. Ultimamente ha rifiutato un’offerta da ben 15 milioni di euro all’anno dal Qatar, ma Isco non intende lasciare la Spagna. Nelle ultime ore sarebbe arrivata così una proposta interessante da parte del Siviglia.

Lopetegui lo vorrebbe di nuovo con sè dopo l’avventura condivisa per pochi mesi ai tempi del Real Madrid: potrebbe così esserci di nuovo il ricongiungimento tra lui e lo stesso talentuoso spagnolo, che non è più felice sotto la gestione di Carlo Ancelotti.

Calciomercato Juventus e Milan, assalto ad Isco

Isco avrebbe già ricevuto un contatto con lo stesso allenatore ed è disposto a dimezzare lo stipendio per portare a termine l’operazione. Isco arriverà a parametro zero e così lo stesso club spagnolo potrà migliorare l’offerta economica. Il ds Monchi è sempre molto attivo sul fronte calciomercato per arrivare sempre a colpi suggestivi per rinforzare la rosa del Siviglia.