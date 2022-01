Juventus, il PSG offre il centrocampista: la risposta di Allegri

Manca sempre meno al termine della sessione invernale di calciomercato e alla Juventus viene offerto un giocatore del PSG: la risposta

La sessione invernale di calciomercato ha portato a Massimiliano Allegri un rinforzo fondamentale per puntare al quarto posto Champions, ovvero Dusan Vlahovic. Il bomber serbo porterà alla Juventus quei gol che l’attacco fino ad ora non hanno assicurato.

I bianconeri a pochi giorni dalla chiusura della finestra invernale devono ancora colmare alcune lacune importanti, soprattutto a centrocampo. Così la soluzione per il centrocampo della Juventus potrebbe arrivare dal PSG, che vorrebbe liberarsi di un calciatore per l’arrivo di un nuovo rinforzo. Così il club francese decide di offrirlo ai bianconeri. La risposta della Juventus è decisa.

Juventus, Danilo Pereira offerto dal PSG: la risposta dei bianconeri

Partito il countdown per la chiusura della sessione di calciomercato invernale, con soli tre giorni per chiudere le trattative in corso. La Juventus dopo l’acquisto di Vlahovic potrebbe mettere a segno un colpo a centrocampo, dove i bianconeri hanno ancora qualche lacuna.

A offrire un rinforzo alla Juventus potrebbe essere il PSG. Il club parigino infatti ha bisogno di fare spazio in rosa per l’arrivo di Tanguy Ndombele dal Tottenham. Così potrebbe offrire al club bianconero Danilo Pereira, centrocampista che sembrerebbe nel mirino anche della Roma. La risposta della Juventus però sarebbe negativa, poiché il portoghese sembrerebbe non rappresentare il giocatore che servirebbe ad Allegri. Dunque probabile rifiuto al club parigino per l’offerta.