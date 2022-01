Juventus, si complica il rinnovo di Cuadrado: ecco l’erede

La Juventus pensa ai rinnovi contrattuali. Cuadrado in bilico, c’è distanza tra domanda e offerta. Pronto l’erede

Con l’acquisto di Vlahovic, la Juventus esce rinforzata dalla sessione invernale di calciomercato. Un investimento incredibile e insolito per la finestra di riparazione, che regala a Massimiliano Allegri una punta da 20 gol in 24 partite stagionali. Ora, la dirigenza dovrà concentrarsi sui rinnovi dei contrattI in scadenza a giugno 2022, su tutti Dybala e Cuadrado.

LEGGI ANCHE >>> Intrigo Morata, adesso cambia tutto: Allegri furioso

L’arrivo del bomber serbo ha indotto molti osservatori a chiedersi chi sia l’uomo giusto per servire le palle gol al nuovo gioiellino bianconero. Uno di questi, non può che essere Juan Cuadrado, esterno colombiano e miniera inesauribile della Juventus. Il prossimo maggio compirà 34 anni e i tifosi della Vecchia Signora si augurano che prima di quella data abbia già firmato il prolungamento contrattuale.

Secondo le indiscrezioni del giornalista Luca Momblano, il rinnovo non è cosa scontata: “La Juventus ha offerto a Cuadrado un anno di contratto più opzione per il secondo (aver giocato almeno la metà delle partite). Il colombiano non è contento di questa proposta – prosegue Momblano -, pensa di avere ancora 3 o 4 anni di carriera e non vuole ritrovarsi ad essere di nuovo in scadenza tra 9 mesi, perché il calcolo del 50% lo fai solo alla fine della stagione, a meno che non le giochi tutte fino a febbraio”. L’età del colombiano induce in ogni caso la dirigenza alla ricerca di un suo sostituto, o meglio di un erede. In tal senso, ci sarebbe un forte interessamento per Singo del Torino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rottura Dybala: “L’Inter non lo prenderà”

Calciomercato Juventus, Singo può diventare l’erede di Cuadrado

I numeri di Juan Cuadrado con la maglia della Juventus inducono a pensare che Allegri difficilmente possa rinunciare a lui, soprattutto se si considerano i 54 assist regalati ai compagni nelle sue 249 partite con la Juve.

L’obiettivo della dirigenza bianconera sarebbe quello di far crescere un nuovo talento assieme alla squadra, con o senza Cuadrado in rosa. Si tratta di Stephane Singo, terzino destro in forza al Torino. In questo campionato, il 21enne ha raccolto 3 assist e 3 gol in maglia granata, attirando l’interesse della Juventus. L’affare Singo potrebbe chiudersi in estate.