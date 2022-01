Calciomercato Juventus, ore calde per Nandez | Giulini allo scoperto

Tommaso Giulini esce allo scoperto su Nandez, tentazione forte della Juventus in questi ultimi giorni di mercato

Il mercato della Juventus, come noto da giorni, non si ferma a Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo sarà l’acquisto più caro del mercato di gennaio bianconero ma potrebbe essere accompagnato dall’arrivo di un centrocampista.

La Juventus ormai da tempo è sulle tracce di Nahitan Nandez, una pista molto calda ma che è vincolata ad un’uscita da parte del club bianconero. Il sacrificabile in casa Juve potrebbe essere proprio un connazionale di Nandez, l’uruguaiano Rodrigo Bentancur che ha richieste dalla Premier League, in particolare dall’Aston Villa. La ‘Vecchia Signora’ attende, però, un’offerta concreta per smuovere le acque. La pista Nandez col Cagliari rimane aperta e in merito è intervenuto, come riportato da ‘calciomercato.it’, il presidente del club sardo, Tommaso Giulini, al termine dell’assemblea di Lega.

Juventus, ore calde per Nandez: “Complicato in pochi giorni”

“La telenovela Nandez va avanti da tante sessioni di mercato. Per noi lui è un giocatore importantissimo, perché dobbiamo lottare fino alla fine per salvarci. Cederlo è complicato in questa situazione perché mancano pochi giorni e lui è stato l’investimento più importante della storia del Cagliari e noi vorremmo recuperare quanto investito. Sono stati tanti i soldi investiti per lui e in così pochi giorni è difficile poterli recuperare”.

“Non vogliamo contropartite tecniche. Fino ad ora non abbiamo ricevuto nessuna offerta ufficiale e comunque andrebbe sostituito adeguatamente con un altro centrocampista. La vedo molto difficile“. Parole, quelle di Giulini, che forse tolgono qualche speranza alla Juventus, almeno per l’immediato futuro, di arrivare al centrocampista ex Boca Juniors.