Denzel Dumfries, esterno destro dell’Inter di Simone Inzaghi, sta impressionando dal punto di vista delle prestazioni: le ultime notizie di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi, nonostante un forte calo di rendimento fisico e tecnico, ha chiuso anche il mese di gennaio quasi a punteggio pieno con un ruolino di marcia decisamente invidiabile.

I nerazzurri infatti hanno battuto la Lazio di Maurizio Sarri per poi pareggiare e ottenere un punto prezioso in casa dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, senza dimenticare le vittorie contro il Venezia e il trionfo ai supplementari ai danni dell’Empoli. Inoltre, ciliegina sulla torta, è arrivata la conquista della Supercoppa Italiana nella battaglia di San Siro contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Un mese quindi da incorniciare per i nerazzurri che ora ripartiranno a febbraio con il big match contro il Milan, decisivo nella corsa scudetto delle due squadre.

Fra i giocatori in grande ascesa in questo periodo di flessione dell’Inter c’è Denzel Dumfries. L’esterno olandese, arrivato nell’ultima sessione estiva di calciomercato, si sta dimostrando un elemento fondamentale all’interno della rosa a disposizione di Simone Inzaghi ed ha già zittito le critiche mosse nei suoi confronti all’inizio della stagione a suon di assist e anche di gol, basti pensare alla rete da tre punti contro il Torino.

Calciomercato Inter, Dumfries inizia a piacere all’estero

Le prestazioni di Dumfries non stanno passando inosservate neanche in Premier League dove diversi club sembrano aver messo nel mirino l’esterno olandese per la prossima estate dei trasferimenti. In particolare ci sono due società pronte ad andare all’assalto per il giocatore ex PSV. Stiamo parlando dell’Arsenal e dell’Everton, a caccia di giocatori che possano garantire il salto di qualità. Dumfries, acquistato a poco più di 12 milioni di euro, ha visto aumentare il suo valore fino ad almeno 20 milioni di euro.